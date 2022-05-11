اعتماد مركزين لاقتراع الموظفين في دائرة بعلبك الهرمل

قالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إنه تم اعتماد ثانوية جودت رستم حيدر الرسمية للبنات- فرنسي، كمركز انتخابي يوم غد الخميس ل 1722 موظفاً ضمن نطاق قضاء بعلبك ممن انتدبوا رؤساء أقلام وكتبة خلال الاستحقاق الانتخابي في مختلف المناطق اللبنانية.

في حين تم الإبقاء على سرايا الهرمل كمركز انتخاب للموظفين من أبناء قضاء الهرمل لممارسة حقهم بالاقتراع.

ولبنان على موعد مع المرحلة الثالثة والأخيرة، للإنتخابات النيابية، في الخامس عشر من أيار الحالي.

وشملت المرحلتان الأوليان من الانتخابات المغتربين اللبنانيين في 58 دولة، ووصلت نسبة الاقتراع فيهما وفقاً للخارجية اللبنانية، إلى حدود 60 بالمئة.

وأنجزت الاستعدادات والتحضيرات الادارية واللوجستية في جميع المحافظات لمواكبة الاستحقاق الانتخابي الذي سينطلق غدا الخميس في مرحلته الاولى باقتراع الموظفين، ويليها يوم الاحد الانتخابات العامة.

وأفاد مدير المغتربين في وزارة الخارجية اللبنانية هادي هاشم، بأن مابين 128 ألف ناخب و130 ألفا، من المقيمين بالخارج، صوتوا في تلك الانتخابات، فيما وصلت نسبة مشاركة الخارج، في انتخابات 2018 إلى 50.76 بالمئة.