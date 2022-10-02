الأحد 6 ربيع الأول 1444 ﻫ - 2 أكتوبر 2022 |
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اعلام عبري يكشف تفاصيل اتفاق الرسيم مع لبنان

منذ 10 دقائق
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أفاد الإعلام العبري بأن اقتراح واشنطن النهائي الذي قدمته لممثلي لبنان و”إسرائيل” حول ترسيم الحدود البحرية، يعتبر حلا وسطا بشأن الخلاف البحري الممتد منذ سنوات بين بيروت وتل أبيب.

وأوضحت القناة “I24″ العبرية أنه “”من المتوقع أن يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إلى القضية بالتفصيل في بداية اجتماع الحكومة”.

وأشارت القناة إلى أنه “من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر يوم الخميس المقبل( بعد يوم الغفران)، ويوافق على الاتفاقية”.

هذا وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، السبت، أن الدولة اللبنانية هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة البلاد في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقال نصر الله إنهم أمام أيام حاسمة في هذا الملف، وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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