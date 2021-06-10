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اعلان للأمن العام عن جوازات السفر وجوازات المرور المفقودة او المسروقة

10 - يونيو - 2021
جواز سفر لبناني

جواز سفر لبناني

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اعلمت المديرية العامة للامن العام المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين وفئة قيد الدرس ان “جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر وجوازات المرور المفقودة او المسروقة، الصادرة بها بلاغات فقدان، تعتبر بحكم الملغاة.”

وقالت في بيان ” وفي هذه الحالة يتوجب عليهم ما يلي:

– عدم جواز استعمال هذه الوثائق التي سبق وقاموا بالابلاغ عنها انها مفقودة او مسروقة ومن ثم عادوا ووجدوها.
– إلزامية قيام من عاد ووجدها منهم بتسليمها الى اقرب مركز امن عام اقليمي ، ليصار الى إلغاء بلاغ الفقدان.”

وأضافت “إلزامية التقدم من المراكز الاقليمية للحصول على جوازات سفر او وثائق سفر او جوازات مرور بدل تلك الملغاة.”

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