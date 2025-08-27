الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعلان من وزير العمل.. إليكم تفاصيله

منذ 42 دقيقة
وزير العمل محمد حيدر

وزير العمل محمد حيدر

A A A
طباعة المقال

صدر وزير العمل محمد حيدر اليوم الاعلان التالي:

“استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،

واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،

وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،

فإن وزير العمل، يدعو الراغبين بالترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمندوبين عن الدولة، أن يتقدموا بملفاتهم الى وزارة العمل، كما نصّت عليه المادة الرابعة من المرسوم المذكور أعلاه، خلال مهلة اسبوعين من تاريخ نشر هذا الاعلان،

كما يدعو الهيئات الأكثر تمثيلاً، المحددة في المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024، الى انتخاب وتحديد اسماء مندوبيها لعضوية المجلس، وفقاً للأصول والاجراءات المرعية، خلال ذات المهلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    زير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق محمد رضا الحسيني
    وزير الخارجية يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق
    الخبير الدستوري سعيد مالك
    سعيد مالك لصوت بيروت: إخلاء سبيل سلامة لا يعني تبرئته.. ولكن!
    إدغار طرابلسي
    ادغار طرابلسي: باراك تصرّف على طريقة غازي كنعان!

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    عنصر من أمن الدولة
    أمن الدولة يقفل محلّ مختار سابق