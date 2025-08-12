اغلاق محل في صور.. وتلف 70 كيلو دجاج فاسد

قام المراقب الصحي في وزارة الصحة العامة محمد جابر بمؤازرة دورية من مركز صور الاقليمي في المديرية العامة للأمن العام، في إطار حملة الوزارة على المؤسسات والمحال الغذائية، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بإقفال محل لبيع الدجاج لافتقار المحل والعاملين فيه لشروط الصحة والسلامة العامة، وتم تنظيم محضر الإقفال وتم تلف حوالى ٧٠ كيلو من الدجاج الفاسد بحضور رئيس بلدية معركة عادل سعد وشرطة البلدية.

وبسبب المخالفات والتي قد تسبب أضراراً صحية وبيئية كبير، أُقفِلَ المحل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب بشخص القاضي هاني البرشا.