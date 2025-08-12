الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اغلاق محل في صور.. وتلف 70 كيلو دجاج فاسد

منذ 57 دقيقة
اقفال بالشمع الاحمر

اقفال بالشمع الاحمر

A A A
طباعة المقال

قام المراقب الصحي في وزارة الصحة العامة محمد جابر بمؤازرة دورية من مركز صور الاقليمي في المديرية العامة للأمن العام، في إطار حملة الوزارة على المؤسسات والمحال الغذائية، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بإقفال محل لبيع الدجاج لافتقار المحل والعاملين فيه لشروط الصحة والسلامة العامة، وتم تنظيم محضر الإقفال وتم تلف حوالى ٧٠ كيلو من الدجاج الفاسد بحضور رئيس بلدية معركة عادل سعد وشرطة البلدية.

وبسبب المخالفات والتي قد تسبب أضراراً صحية وبيئية كبير، أُقفِلَ المحل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب بشخص القاضي هاني البرشا.

    المزيد من أخبار لبنان

    مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال جلسة الوفود المشاركة في افتتاح أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي السنوي في القاهرة
    المفتي دريان من القاهرة: لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون بديلا عن المفتي
    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون: القرار إتخذ.. ولا خيمة فوق رأس أحد!
    آلية لـ "اليونيفيل" في الناقورة
    اليونيفيل: التعاون مع الجيش مهم لضمان الأمن والاستقرار بعد الانسحاب الإسرائيلي

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده