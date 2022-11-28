افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟

لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء على معدّله المرتفع متخطّياً الـ 40 ألف ليرة لبنانيّة.

في هذا المجال، سجل الدولار صباح اليوم الإثنين 28\11\2022 40350 ليرة لبنانية للشراء و40300 ليرة لبنانية للبيع.

وفي السياق، أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن المصرف “سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد اعتبارا من الأول من فبراير 2023، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد”.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة “الحرة” إن “مصرف لبنان المركزي سيكون لديه سعران فقط، هما 15 ألف ليرة، وسعر آخر حددته منصة “صيرفة” التابعة للمصرف، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، يوم الاثنين”.

وأشار سلامة إلى البدء بـ “مرحلة جديدة سيتم فيها توحيد أسعار الصرف”، مؤكدا أنه “لا علاقة لنا بصرافي العملة في السوق السوداء”.

وبشأن تمكن المواطنين من سحب أموالهم من البنوك، قال سلامه: “نضخ يوميا 8 ملايين دولار ليتمكن الناس من سحب أموالهم”.

وعن التجاوزات، فإن سلامة أكد لـ “الحرة” أن :القوانين تمنعني من الحديث عن أي تجاوزات اطلعت عليها.

وقال سلامة إن مصرف لبنان، خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أمام خيارين أحدهما “ألا يفعل شيئا”، أما الثاني فهو “إدارة الأزمة”، وهو خيار “صعب” تم تبنيه.