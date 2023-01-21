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افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟

منذ 43 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يواصل دولار السوق السوداء تحليقه مسجلاً أرقاماً قياسية غير مسبوقة.

وسجل الدولار صباح اليوم السبت 21/1/2023 50700 ليرة لبنانية للشراء و50600 ليرة لبنانية للبيع.

وكان اعتبر الوزير السابق مروان خير أن الليرة اللبنانية أصبحت غير محمية من قبل الأفراد، والمركزي يتدخل بالسوق عبر صيرفة فقط، ونحن نحمّل المركزي أكثر من طاقته فهو الهيئة الوحيدة التي تحاول اجتراح الحلول.

ورأى في حديث سابق له أن الدولار “رح يضل يطلع طلوع” والحلّ يبقى بإعادة إطلاق عجلة الدورة الاقتصادية، ودولتنا تهتري بسبب التعطيل، وهل منطقي أن شركة الميدل إيست هي من تؤمّن الكهرباء في مطار رفيق الحريري الدولي؟

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