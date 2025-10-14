افتتاح أول حقل للزراعة الدائمة في البقاع.. خطوة نحو زراعة مستقبلية متكيفة مع التغير المناخي

رعى وزير الزراعة نزار هاني افتتاح الحقل الزراعي الأول للزراعة الدائمة في احتفال أُقيم في مصلحة الأبحاث الزراعية في تل العمارة بالبقاع، بحضور النائب سليم عون ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورؤساء مؤسسات زراعية وأعضاء نقابات، ومخاتير وفاعليات اجتماعية ومزارعين.

افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، قبل أن يلقي الوزير هاني كلمة شدد فيها على أهمية التكيف مع التغير المناخي، مشيراً إلى تناقص كميات الأمطار والحاجة إلى تطوير أساليب الزراعة لمواجهة هذا الواقع. وأكد على عدم التعدي على الغابات، مشيداً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في رفع قيمة الدعم لتطوير الزراعة بتقنيات حديثة، بالتنسيق مع شبكة شركاء الزراعة في لبنان من مزارعين ونقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار هاني إلى أهمية تسجيل المزارعين في سجل زراعي يمنحهم بطاقة ممغنطة تخولهم الحصول على قروض ومنح أو أي منفعة عامة، كما أُعلن عن تواصل مع وزارة العمل لتأمين شبكة اجتماعية وضمان اجتماعي للمزارعين.

من جهته، ركّز رئيس مصلحة الزراعة ميشال أفرام على اعتماد خطوات وبرامج زراعية جديدة للتكيف مع تحديات التغير المناخي، مشيراً إلى ارتفاع نسبة تلوث مياه الينابيع والآبار الارتوازية والمجاري بنسبة 95%، ومعظمها غير صالحة للاستخدام بسبب ضخ مياه الصرف الصحي، لافتاً إلى ضرورة مراقبة عبور الشاحنات المحملة بالأشجار المعمرة المقطعة.

وأكد نائب رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية رامي اللقيس أن الهدف من المشروع هو ابتكار آليات جديدة للتكيف مع التغير المناخي، لافتاً إلى مشاركة أكثر من 200 مزارع في المشروع الذي يهدف إلى إعادة الاستفادة من المياه بطريقة مستدامة.

بدوره، عرض إيهاب جمعة انعكاس الجفاف على الزراعة، مع التأكيد على تأثر أشجار الزيتون بشكل واضح، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو زراعة مستقبلية أكثر مرونة واستدامة في لبنان.