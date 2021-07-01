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افتتاح “جهنمي” لدولار السوق السوداء

منذ 10 ساعات
الدولار

الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 17250 و17300 ليرة لكل دولار واحد.

وبعد الارتفاع “الجهنمي” للدولار في السوق السوداء منذ ايام، شهدت بعض المناطق اللبنانية تظاهرات واحتجاجات وقطع طرق.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.

وحسبما ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت”.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ الانفجار، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ نحو عامين.

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