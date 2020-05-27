افتتاح سوق لبيع الخضار في القاع بالتعاون مع البلدية

افتتحت التعاونية الزراعية في القاع “سوا”، بالتنسيق والتعاون مع جمعية “جون بول 2” وبلدية القاع، سوقا لبيع الخضار والفاكهة بالجملة والمفرق في مركز البراد الزراعي الذي مولته الجمعية على ارض ملك البلدية، بمباركة المجلس البلدي.

ويهدف السوق إلى مساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم وبيع المواطنين السلع الزراعية بأسعار مدروسة.

وأوضح رئيس بلدية القاع بشير مطر أن “الافتتاح اليوم ليس رسميا، بانتظار بعض الترتيبات اللوجستية وتخفيف إجراءات التعبئة العامة”، داعيا الجميع الى “دعم هذا العمل وتطويره وشراء منتوجات المزارعين مباشرة من دون وسيط”.

الى ذلك، أشرفت عضو المجلس البلدي في القاع كارلا رزق، بتوجيهات من المجلس البلدي وبالتعاون مع جمعية “حماية”، على تسجيل اسماء 100 مواطن ومواطنة من القاع، للاستحصال على بذور للخضار من أجل زراعتها في الحدائق المنزلية وتوزيعها عليهم في بيوتهم بمساعدة فريق من البلدية، بهدف تشجيع الاهالي على زراعة أراضيهم وتشبثهم فيها في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية.