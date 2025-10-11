السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
"افتتاح مبنى مدرسة فريد سلامة الرسمية وثانوية كفردبيان بعد الترميم والتطوير"

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2025 5:49 مساءً
وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي

افتتحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، مبنى مدرسة فريد سلامة الرسمية وثانوية كفردبيان الرسمية، بعد أعمال الترميم والتطوير ضمن مشروع القرض الدولي S2R2، بحضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، النائب سليم الصايغ، رئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي، وعدد من المسؤولين التربويين والمحليين.

وأكدت كرامي في كلمتها أنّ المدرسة ليست مجرد مبانٍ، بل منارة للأمل والمعرفة، وسرّ نجاحها يكمن في التعاون بين الإدارة والمعلمين والأهالي والمجتمع المحلي، مشددة على دور المدرسة الرسمية في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والمواطنة الفاعلة.

بدوره، نوّه المديرون ورئيس البلدية والمربون بالجهود المبذولة للحفاظ على جودة التعليم الرسمي، مشيدين بالتاريخ الطويل للمدرسة ومسيرة مؤسسها الأستاذ فريد سلامة، وبإسهامات أبنائه في استمرار دعم التعليم الرسمي.

اختُتم الاحتفال بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية، وجولة في أرجاء المبنى الجديد، مع فقرة غنائية وعرض فيلم يوثّق مراحل تطوير المبنى، في أجواء احتفالية تخللتها كلمات الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

