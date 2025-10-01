الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
افتتاح مركز البحث والإنقاذ المشترك في بيروت برعاية قائد الجيش

منذ ساعتين
قائد الجيش العماد رودولف هيكل

قائد الجيش العماد رودولف هيكل

برعاية وحضور قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، أقيم حفل افتتاح مركز البحث والإنقاذ المشترك (JRCC) في قاعدة بيروت البحرية، المنجز بتمويل من فرنسا والاتحاد الأوروبي ضمن برنامج “إدارة الكوارث وإصلاح المرافئ والقطاع البحري من أجل التعافي الاقتصادي”، وبالدعم التقني والاستشاري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) وجهات أخرى.

ويهدف المركز، الأول من نوعه في لبنان، إلى تعزيز قدرات الجيش في حماية الأرواح في البحر ومراقبة المياه الإقليمية اللبنانية، بالاعتماد على أربع ركائز أساسية: الوقاية، التأهّب، الاستجابة، والتعافي. ويتولى تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية، بما يتيح استجابة أسرع وأكثر تنسيقًا لنداءات الاستغاثة وحوادث الملاحة وعمليات إنقاذ المهاجرين.

ويعزز المركز التعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى، ويضم عناصر من عدة أجهزة ومؤسسات بالإضافة إلى القوة البحرية التابعة لليونيفيل.

خلال الحفل، أكد العماد هيكل أن المركز يشكل رسالة إنسانية قبل أن يكون إنجازًا تقنيًا، مشددًا على أن الجيش ينفذ مهامه على امتداد الأراضي اللبنانية، من حفظ الأمن والاستقرار، إلى مراقبة الحدود ومحاربة الإرهاب والتهريب والمخدرات، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي. وختم شاكرًا كل الدول والمنظمات التي ساهمت في إنجاز المشروع.

من جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الاتحاد معدات تكنولوجية وعتاد إنقاذ وتدريب للعناصر، فيما شدّد السفير الفرنسي على استمرار دعم بلاده عبر التدريب وتبادل الخبرات. بدورها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشروع يهدف إلى إنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على الاستجابة بكفاءة للمخاطر البحرية.

