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افتتاح مركز جديد لجهاز الطوارئ والاغاثة في البقاع الغربي وراشيا

منذ 46 دقيقة
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افتتحت جمعية الاسعاف اللبنانية مركزًا جديدا لجهاز الطوارئ والإغاثة في منطقة البقاع الغربي وراشيا خلال احتفال في بلدة الرفيد في قضاء راشيا، في إطار خطتها الهادفة الى التوسع والانتشار في مختلف المحافظات، برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال “ناصر ياسين”.

وتحدّث في الاحتفال، مسؤول منطقة البقاع في جهاز الطوارئ والاغاثة “محمد الغندور”، شارحًا دور الجهاز منذ تأسيسه في البقاع الأوسط العام 2014 حتى اليوم.

كما كانت كلمة لنائب الرئيس طارق ابو علي عن خدمات الجمعية وأقسامها المنتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية.

بدوره، شدد ياسين على دور الجهاز في البقاع وكل لبنان، وأهمية وجوده والتعاون معه، منوهًا بكل ما يقدمه من مهمات إسعافية وإنقاذية وتوعوية في المجتمع.

وتخلل الحفل، تكريم ياسين وعدد من شخصيات المنطقة إضافة إلى مساعدي ومسعفي مراكز البقاع المتخرجين حديثا.

في الختام، قص شريط الافتتاح وجال الحضور على أرجاء المركز مطلعين على أقسامه، كما أقيم حفل كوكتيل على شرف الحضور.

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