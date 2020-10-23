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افتتاح مركز لعلاج مرضى كورونا في المستشفى الحكومي في طرابلس

منذ 41 دقيقة
افتتاح مركز لعلاج مرضى كورونا في طرابلس

افتتاح مركز لعلاج مرضى كورونا في طرابلس

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افتتح المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، بتوجيهات من وزير الصحة العامة الدكتورحمد حسن مركزا لعلاج مرضى كورونا في مستشفى طرابلس الحكومي في القبة.

واكد سنان ان “المبنى المجهز يضم اثني عشر سريرا اضافيا داخل المستشفى بتمويل من المفوضية العليا للاجئين”، وقال: “صار بامكان مرضى كورونا ان يتلقوا العلاج المناسب بعدما تم افتتاح مبنى مركز الانعاش لتلبية حاجات اهالي طرابلس لمواجهة تفشي وباء كورونا”.

ووجه نداء الى المستشفيات الخاصة، اكد فيه “ضرورة ان يصار الى افتتاح مراكز لاستقبال الحالات الحرجة لمواجهة اي طارئ خوفا من تفشي الوباء بشكل مخيف”.

من جهته، لفت المدير العام لمستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة الى ان “افتتاح المركز يأتي ضمن خطة اعدتها وزارة الصحة بزيادة عدد من الاسرة لاستقبال الحالات الطارئة التي تحتاج لأجهزة تنفس اصطناعي”.

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