افتتاح مركز للصليب الأحمر في شبعا بتمويل من السفارة الهندية

افتتح السفير الهندي سهيل اجاز خان، ورئيس بلدية شبعا محمد احمد صعب مركز الصليب الاحمر في شبعا بتمويل من السفارة الهندية، ومكتب الشؤون المدنية وبلدية شبعا. بحضور النائب قاسم هاشم، قائمقام حاصبيا رواد سلوم، ممثل محافظ النبطية حسن فقيه، رئيس دائرة أوقاف حاصبيا مرجعيون الشيخ جهاد حمد، قائد قطاع الشرقي في اليونيفيل خافير بريتو، قائد الكتيبة الهندية، رئيس مركز أمن عام شبعا الإقليمي الملازم أول رأفت سليقا، رؤساء بلديات، وفاعليات.

صعب

بعد النشيدين اللبناني والهندي، جرى رفع الستارة عن لوحة حملت تسمية المبنى بإسم المرحوم محمد أسعد هاشم نائب رئيس البلدية السابق، تخليدا لذكراه وتقديرا لوفائه. وتحدث صعب منوها ب- “الدور الكبير للسفارة الهندية في لبنان بشخص سفيرها الدكتور سهيل اجاز خان”، وقال: “رغم كل الظروف الاقتصادية والمادية التي ألمت بالبلاد، نفتتح هذا المركز اليوم”. مشيرا الى أن بلدية شبعا “اشترت قطعة الارض التي تبلغ مساحته 1500 متر مربع، وقدمتها لانشاء هذين المركزين: مركز الصليب الاحمر اللبناني، ومركز الدفاع المدني”.

خان

وقال السفير الهندي “اجتمعنا هنا اليوم لافتتاح مبنى الصليب الأحمر في شبعا، وسيفيد المشروع القرية بالمساعدات الإنسانية واستعادة القدرات أثناء الأزمات والمرافق الطبية الأساسية. كما سيغطي المشروع القرى المجاورة ويعزز القدرات الحالية لمركز الصليب الأحمر في كثير من الأحيان”.

واضاف “تم تمويل هذا المبنى من قبل حكومة الهند، ويعد خطوة صغيرة نحو تعزيز قدرات السلطات المحلية، وفي الآونة الأخيرة كما نعلم جميعا، شهد لبنان بشكل عام وهذه المنطقة بشكل خاص أوقاتا عصيبة، من الأزمة الاقتصادية إلى جائحة الكورونا وعمليات الإغلاق المتكررة والاضطرابات الأخيرة في الجنوب. على الرغم من هذه التحديات، فقد تم الانتهاء من المشروع في الوقت المناسب”.

وختم “أود بشكل خاص أن أشكر السيد محمد صعب، رئيس بلدية شبعا وفريقه على تعاونهم الذي سهل التنفيذ السلس لهذا المشروع. كما أثني على الكتيبة الهندية لإنجاز هذا المشروع في الوقت المناسب. كما أود أن أحيي روح المرحوم السيد محمد أسعد هاشم ، الذي شارك بنشاط في هذا المشروع كنائب لرئيس بلدية شبعا ولكن للأسف ليس هنا معنا”.

وشدد قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال الاسباني خافير بريتو في كلمته على “أهمية بناء مركز للصليب الاحمر في هذه المنطقة”.

وفي نهاية الحفل تم تبادل دروع التكريم، ثم دعا رئيس البلدية الحضور، إلى مأدبة غداء أقامها على شرفهم في دارته.