افتتاح مشروع نظام طاقة شمسية لبئر إرتوازي في منطقة زحلة

أقيم في بلدة ماسا – زحلة حفل افتتاح مشروع نظام طاقة شمسية لبئر إرتوازي، نفّذته مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش CIMIC ضمن إطار مشروع التعاون مع المملكة الهولندية، بمساهمة من بلديتي ماسا وحي الفيكاني.

حضر الحفل مسيّر أعمال المديرية ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الهولندي في لبنان السيد Hans Peter Van Der Woude وممثلين عن السلطات البلدية وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية وعدد من الضباط.

وألقى العميد الركن إياد العلم مسيّر أعمال المديرية كلمةً جاء فيها: “هذا الإنجاز الحيوي الذي ستستفيد منه بلدات ماسا وحي الفيكاني ورعيت يجسد أبلغ صور التعاون الفاعل بين الجيش اللبناني والمملكة الهولندية والمجتمعات المحلية المتمثلة بالبلديات”.

وأعرب عن شكره للمملكة الهولندية وكل من ساهم في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية ستبقى سندًا للوطن وأبنائه في وجه الصعوبات.

من جهة أخرى، أشار السفير Van Der Woude إلى أن المشروع سيؤمّن المياه لعشرات المنازل ويحسّن ظروف حياة السكان، مشددًا على متابعة المملكة الهولندية دعم المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع الجيش.

كما لفت السيد Adam styp-Rekowski ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الذي يتولى تشغيل المشروع إلى أهميته في تأمين جزء من الخدمات الأساسية للأهالي.

كذلك شكر رئيس بلدية ماسا السيد أحمد الموسوي ورئيس بلدية حي الفيكاني السيد حسن دلول الجيش على تنفيذ المشروع بالتعاون مع المملكة الهولندية.