افتتاح مهرجان طرابلس- الميناء السياحي ضمن حملة "أهلا بهالطلة"

نظّمت لجنة محمية جزر النخل، مهرجان طرابلس- الميناء السياحي، بالتعاون مع بلديتي طرابلس والميناء وبمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية، وذلك ضمن إطار حملة “أهلا بهالطلة” التي تشهدها طرابلس والتي أطلقت بتوجيهات من الرئيس المكلف “نجيب ميقاتي”، وبرعاية وزيري السياحة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال “وليد نصار” و”ناصر ياسين”.

حضر المهرجان ممثل وزير البيئة المهندس “عامر حداد”، ممثل وزير السياحة منال الايوبي، النائب جميل عبود، الوزير السابق طلال الحواط، إمام مسجد العالي في الميناء الشيخ سامي ملك، الأب بشارة إيليا، أمين سر محافظة الشمال ايمان الرافعي، العقيد يوسف جعيتاوي ممثلا اللواء عماد عثمان، ممثل مديرية المخابرات في الجيش النقيب محمد عبد الرزاق، ممثل بلدية طرابلس المهندس نور الأيوبي وفاعليات وشخصيات.

وبعد كلمة ترحيبية من الاعلامية دارين نادر، ألقى المهندس عامر حداد كلمة تناول فيها أهمية محمية جزر النخل، معتبرًا انها تشكّل “عاملًا استثماريًا مهما كونها من أهم المعالم السياحية على حوض البحر المتوسط”.

ثم أُعلن انطلاق المهرجان الذي تضمن سلسلة من الأنشطة البحرية، من سباحة وسباق حسكات وغطس وكرة ماء وعروض يوغا وايكيدو، كما أقيم مسرح عائم عرضت عليه فقرات فنية، واستمر المهرجان حتى ساعات المساء.