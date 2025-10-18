السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
افتتاح "ياسمينا بارك" في عندقت.. مساحة رياضية وثقافية لتعزيز العيش المشترك

منذ 10 دقائق
افتتاح "ياسمينا بارك" في عندقت
افتُتح في بلدة عندقت العكارية مشروع “ياسمينا بارك”، وهي حديقة عامة تضم ملاعب ومنشآت رياضية حديثة، أنشأتها جمعية “تدبير” برئاسة رئيس بلدية عندقت تاني حنا، برعاية وزيرة الشباب والرياضة نورا بايرقداريان، وبحضور شخصيات نيابية وعسكرية وبلدية ودينية ورياضية واجتماعية وشعبية.

وأشادت الوزيرة بايرقداريان بالإنجاز، معتبرةً إياه “إنجازًا وطنيًا بامتياز”، وأوضحت أن توفير مشاريع آمنة للشباب يسهم في تثبيتهم في أرضهم وإبعادهم عن فكرة الرحيل. وأضافت أن هذه المساحات تمثل رسالة بيئية وثقافية تعكس قيم العيش المشترك.

ولفتت إلى أن عكار لم تحظَ بعد بما تستحقه من مشاريع التنمية، معتبرةً أن نجاح “ياسمينا بارك” نموذج يُحتذى يُظهر أهمية الشراكة المحلية بين البلدية ومختلف فئات المجتمع، وليس الاقتصار على القرارات المركزية فقط.

كما أشادت بايرقداريان بجهود رئيس البلدية تاني حنا، وقالت إنه جسّد روح المسؤولية وزرع الأمل في نفوس الشباب، مشيرةً إلى أنه قدّم لها درعًا تذكارية.

وخلال الجولة في الحديقة، اطلعت الوزيرة على السمبوزيوم الفني بعنوان “بين الريشة والياسمينة”، حيث قدم الفنان ميشال عيد لوحة تذكارية للوزيرة، مما أضفى بعدًا ثقافيًا وفنيًا على افتتاح الحديقة، جامعًا بين الرياضة والفن والبيئة في مساحة واحدة للشباب والعائلة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

