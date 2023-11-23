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افرام: "إسرائيل" تريد الحرب في جنوب لبنان.. والـ1701 هو المخرج للجميع

منذ 15 دقيقة
نعمة افرام

نعمة افرام

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رأى النائب نعمة أفرام أن “قرار الـ1701 هو المخرج للجميع”، لافتًا إلى أن ما يراه أن ما من حرب في لبنان طالما، “فهناك وعي والمصلحة الأميركية – الايرانية تقتضي بتحديد سقف للصراع”.

واعتبر افرام في حديث عبر الـLBCI، “أننا بحالة حرب ولا نريد ضعضعة في قيادة الجيش، لذلك أؤيد التمديد لقائد الجيش”، مشيرًا إلى أنه “إذا كان باستطاعتنا تعيين قائد للجيش إذًا باستطاعتنا انتخاب رئيس ويبدو أن حركات البحث في ملف رئاسة الجمهورية ستعود”.

ولفت إلى أنه لا يستغرب الوصول إلى انتخابات رئاسية “تشبه السبعين”، وأكّد أنه “في حال أريد الوصول إلى رئاسة الجمهورية أريد أن أسمع من الكتل التي ستصوت لي أنها تريد مشروعًا في لبنان نفتخر به “مش تقطيع وقت” والتزم ببيان اللجنة الخماسية إذ نريد الازدهار الاقتصادي”.

إلى ذلك، شدّد أفرام على أن “ما فعله البطريرك الراعي مار بشارة بطرس الراعي لناحية تخصيص الصواني لمساعدة الفقراء هو أجمل ما يمكن فعله”، مستغربًا الحملة التي طالته.

عن موضوع الحرب في غزة، قال افرام: “أميركا وإيران يلعبان الدور نفسه في ضبط الاشتباك”، معبرًا عن قلقه من أن يطول الصراع في ويسبب باضطرابات في المنطقة.

ودعا إلى حلّ مستدام بين “إسرائيل” وفلسطين، مشيرًا إلى أن “تحليلي أن إسرائيل هي من تريد الحرب في جنوب لبنان ومع حزب الله، والشعب الوحيد الذي خسر شهداء إلى جانب فلسطين هو لبنان”.

 

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