افرام: التأخير في انتخاب رئيس سيؤدي الى تحلل مؤسسات الدولة وانهيارها

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي النائب نعمة افرام، في حضور النائب جميل عبود، نائب رئيس الغرفة ابراهيم فوز، أمين المال بسام الرحولي، رئيس المؤسسة اللبنانية للإعلام والتنمية أحمد الايوبي وفاعليات.

دبوسي

وتحدث دبوسي، قائلا: “لقد استعرضنا مع النائب افرام اليوم، عناصر قوة لبنان على قاعدة التعاون الإقتصادي، فنحن من مدرسة واحدة هي مدرسة الاقتصاد الوطني، ونتطلع الى التعاون معه من خلفيته الإقتصادية التنموية قبل النيابية، ونريد أن يكون صوتنا في مجلس النواب للعمل على إخراج لبنان من أزمته الإقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف: “أكدنا مع النائب فرام اننا قادرون على أخذ دورنا الإقليمي والدولي، فلا أحد يحل مثلنا لأن الجغرافيا تحفظ لنا الحقوق ويبقى أن نخلق الدورة بأنفسنا. ونريد أن يكون لطرابلس الكبرى نهضتها من أجل لبنان، وليكون لنا مرفأ ومطار ومنصات نفط وغاز تتصل باقتصاديات المنطقة من العراق الى الخليج، لتعزيز مكانة لبنان كنقطة تعاون محوري بين الشرق والغرب”.

افرام

من جهته، قال افرام: “لا أخفي أننا نمر في مرحلة بالغة الصعوبة، ونحن على مفترق طرق ولكننا نسعى الى تقريب المسافات بين الفرقاء اللبنانيين لأن لدينا مساحة مشتركة بين كل المهتمين بالشأن العام من إقتصاديين ومجلس نيابي لننطلق بلبنان نحو الإزدهار”.

وأضاف: “انا اليوم زرت غرفة طرابلس الكبرى لأرى كم تختزن المنطقة من طاقات وقدرات تشكل لقاء إقتصاديا تجسدها منظومة اقتصادية شرق أوسطية، وتتضمن مرفأ ومطارا واننا في منطقة تاريخية جغرافيتها لا تتغير، وتعطي فرصة لدورة تاريخية جديدة لا سيما أن طرابلس منذ التاريخ السحيق هي المدينة الاقتصادية الأولى في العالم. ونرجو في الزيارات واللقاءات المقبلة أن تكون طموحاتنا المشتركة قد تحققت واصبحت حقيقة على أرض الواقع”.

وحذر من أن التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية أكثر من ثلاثة اشهر سيؤدي الى تحلل مؤسسات الدولة وانهيارها، داعيا الى المسارعة في الاتفاق على انتخاب رئيس.