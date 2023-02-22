الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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افرام التقى موفد الراعي: لانتخاب رئيس يخلق صدمة إيجابيّة

منذ 8 دقائق
نعمة افرام مستقبلًَا المطران أبي نجم

نعمة افرام مستقبلًَا المطران أبي نجم

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التقى رئيس المجلس التنفيذي لـ “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، المطران أبي نجم موفدًا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وذلك من ضمن الجولة التي يجريها على المسؤولين المسيحيين.

افرام غرّد عبر “تويتر” قائلًا: “شرّفني بزيارته المطران أبي نجم موفدًا من غبطة البطريرك من ضمن جولته على المسؤولين المسيحيين. تباحثنا بأهمية تحديد المساحات المشتركة لانتخاب رئيس بمهمّة واضحة ومشروع جامع، يخلق صدمة إيجابيّة ويكون التصويت له بمثابة التزام بالمشروع وبتحقيقه لإطلاق زمن جديد للبنان جديد”.

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