افرام التقى موفد الراعي: لانتخاب رئيس يخلق صدمة إيجابيّة

التقى رئيس المجلس التنفيذي لـ “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، المطران أبي نجم موفدًا من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وذلك من ضمن الجولة التي يجريها على المسؤولين المسيحيين.

افرام غرّد عبر “تويتر” قائلًا: “شرّفني بزيارته المطران أبي نجم موفدًا من غبطة البطريرك من ضمن جولته على المسؤولين المسيحيين. تباحثنا بأهمية تحديد المساحات المشتركة لانتخاب رئيس بمهمّة واضحة ومشروع جامع، يخلق صدمة إيجابيّة ويكون التصويت له بمثابة التزام بالمشروع وبتحقيقه لإطلاق زمن جديد للبنان جديد”.

شرّفني بزيارته المطران أبي نجم موفداً من غبطة البطريرك من ضمن جولته على المسؤولين المسيحيين. تباحثنا بأهمية تحديد المساحات المشتركة لانتخاب رئيس بمهمة واضحة ومشروع جامع، يخلق صدمة ايجابية ويكون التصويت له بمثابة التزام بالمشروع وبتحقيقه لاطلاق زمن جديد للبنان جديد pic.twitter.com/XOG9XyUWAA — Neemat Frem (@neematfrem) February 22, 2023