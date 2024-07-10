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افرام: المسافة المتبقيّة داخلياً ليست بعيدة المنال

منذ 6 ساعات
النائب نعمة افرام

النائب نعمة افرام

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كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصة “إكس”: “لقاء بنّاء جمع نوّاب قوى المعارضة مع اللقاء النيابيّ المستقل. خلاله، أبدينا ترحيباً كبيراً بمبادرتهم وتمنّينا لها النجاح، كما ناقشنا خارطة الطريق لتذليل العقبات أمام الاستحقاق الرئاسيّ.

شدّدنا أيضاً على أهميّة تراكم نتائج جميع المبادرات السابقة بشأن الإستحقاق الرئاسيّ والبناء عليها، لنصل إلى رؤية تجمع كافة الأطراف.

خلال اللقاء، لمسنا من جميع الحاضرين التأكيد على احترام موقع رئيس مجلس النوّاب ودوره في انتخاب الرئيس، مع مراعاة الهاجس بعدم خلق أعراف جديدة غير دستوريّة.

بنظري الشخصيّ، إذا ظهرت إنفراجات ما في الأجواء الإقليميّة، المسافة المتبقيّة داخليّاً لإيجاد الإخراج المناسب للإنطلاق في مسار التشاور تحت سقف الدستور وضمن احترام موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحيّاته والوصول الى انتخاب رئيس، ليست بعيدة المنال”.

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