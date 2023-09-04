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افرام: الهدف الأساسي هو الوصول إلى سعادة المواطن

منذ 15 دقيقة
نعمة افرام

نعمة افرام

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نظم “مشروع وطن الانسان” بمشاركة وحضور رئيس المجلس التنفيذي النائب نعمة افرام وأعضاء من المجلس التنفيذي وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان FNF، يوما مميزا لطلاب الجامعات تحت عنوان “YOUth Lead” حول “فن القيادة” وتطلعات الشباب للمستقبل ودورهم في عملية اتخاذ القرار.

تخلل اللقاء ، الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف المناطق اللبنانية، نشاطات ثقافية، بيئية وترفيهية، في “Chahtoul Camping”.

وفي مداخلة للنائب افرام شدد على “المساحة المشتركة التي تجمع أبناء مختلف المناطق”، وأكد أن” الهدف الأساسي هو الوصول إلى سعادة المواطن من خلال تأمين الأمان الإجتماعي وتحقيق الذات”.

كما أشار إلى أن “صرخة الغضب يجب أن تتحول إلى مشروع منظم في المجالات كافة”. ودعا الشباب إلى المساهمة ب”مشروع وطن الانسان” وتطويره من خلال الجامعات”، متمنيا “السير معا نحو لبنان أفضل”.

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