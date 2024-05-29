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افرام بعد الاجتماع مع لودريان: حركة جدّية تبشّر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات

منذ ساعة واحدة
النائب نعمة افرام

النائب نعمة افرام

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كتب النائب نعمة افرام على منصة “أكس” إثر اجتماعه و”اللقاء النيابي المستقل” في قصر الصنوبر مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي أولم على شرفهم، قائلا: “لقاء بنّاء مع الموفد الرئاسيّ لودريان، مع أخبار عن حركة جدّية تنطلق من موضوع اجتماعاته مع “حزب الله” والرئيس برّي وغيرهم، تبشّر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزة”.

وتابع افرام: “عرض لودريان أن الفريقين مستعدّان لعقد جلسات مفتوحة للإنتخاب. وناقشنا كيفيّة إتمام الدعوة للتشاور وآلياته في قاعات المجلس. وكان بحث حول كيفيّة تسهيل مواكبة ومتابعة تطوّر التشاور لكلّ الافرقاء، للدخول إلى الانتخابات بعد انتهاء المهلة المحدّدة للتشاور بصورة واضحة للجميع، لتكون عملية انتخاب هادفة ومحصورة ببضعة أسماء. أيكون هناك دور بارز لهيئة المكتب برئاسة رئيسه أو تكون هيئة مقرّرين تشكّل من كلّ الافرقاء”؟

وأضاف: “تطرّقنا أيضاً إلى تفاصيل جلسة افتتاح التشاور لممثّلي الكتل النيابيّة والنواب المستقلين، أتكون بحضور اللجنة الخماسية أو مع غيرهم من المسهّلين لهذا التقارب؟”.

وختم افرام: “برأيي المتواضع، هذه المرة لن تكمن “الشياطين” في التفاصيل بل بالنوايا …فحسب نواياكم ترزقون”.

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