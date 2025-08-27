الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
افرام بعد لقائه عون: مصلحة الشعب اللبناني تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 3:25 مساءً
رئيس الجمهورية جوزاف عون مع النائب نعمة افرام

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا النائب نعمة افرام، الذي شدّد على أنّ “مصلحة الشعب اللبناني تقوم على توحيد السلاح تحت إمرة الجيش، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، واستقطاب رؤوس الأموال لإحياء المشروع الاقتصادي والإنمائي للبنان”.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس عون أمام وفد اتحاد جمعيات الضنية “عزمه اعتماد نهج الإنماء المتوازن، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق النائية والمحرومة من المشاريع الإنمائية، وفي مقدمتها منطقة الضنية”، مشددًا على أنّ إنماء هذه المناطق يشكل ركيزة أساسية في مسار إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.

كما بحث رئيس الجمهورية مع نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، واقع عمل المنظمات الدولية في لبنان والدور الذي تؤديه في دعم الاستقرار الاجتماعي والإغاثي، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

