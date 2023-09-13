افرام بعد لقائه لودريان: لمست عملاً جيّداً ومبشّراً

كتب النائب نعمة افرام على منصّة “اكس” بعد لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان: “كان اجتماعاً بنّاء مع الوزير لودريان والزميل وليد البعريني ممثلاً كتلة الاعتدال، فيما مثّلت كتلة لبنان الجديد”.

أضاف: “لمست عملاً جيّداً ومبشّراً، ولاحظت تنسيقاً ما بين لودريان ومبادرة الرئيس برّي للحوار، وسيُصار في الأيام المقبلة إلى العمل على تقريب المسارين”.

وختم: “من ناحية أخرى، الاقتراحات التي تقدّمت من الكتل النيابية التي تمثّل أكثر من ٩٠ نائب ستكون أساساً لبلورة المرحلة القادمة، وهي رؤية لبنانيّة – لبنانيّة بكلّ معنى الكلمة بعيدة عن أيّة تدخّلات خارجيّة”.