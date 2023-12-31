الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
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افرام: سنة جديدة مليئة بالتحديات

منذ 49 ثانية
نعمة افرام

نعمة افرام

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أشار رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على منصة “إكس” معايدًا اللبنانيين، إلى أنه “عندما تحلّ سنة جديدة، نتأمّل ببدايات جديدة وخيّرة على الجميع.. لكنّنا في أعماقنا نعلم تماماً أنها ستكون مليئة بالتحديات الجديدة. ولأنّنا لا نخشى التحديات أتمنّى لكم عاماً مليئاً بالصحة والحكمة والصّلابة.. إلى أن يصل لبنان لبرّ الأمان”.

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