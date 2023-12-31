افرام: سنة جديدة مليئة بالتحديات

أشار رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على منصة “إكس” معايدًا اللبنانيين، إلى أنه “عندما تحلّ سنة جديدة، نتأمّل ببدايات جديدة وخيّرة على الجميع.. لكنّنا في أعماقنا نعلم تماماً أنها ستكون مليئة بالتحديات الجديدة. ولأنّنا لا نخشى التحديات أتمنّى لكم عاماً مليئاً بالصحة والحكمة والصّلابة.. إلى أن يصل لبنان لبرّ الأمان”.

عندما تحلّ سنة جديدة، نتأمّل ببدايات جديدة وخيّرة على الجميع… لكنّنا في أعماقنا نعلم تماماً أنها ستكون مليئة بالتحديات الجديدة. ولأنّنا لا نخشى التحديات أتمنّى لكم عاماً مليئاً بالصحة والحكمة والصّلابة… الى أن يصل لبنان لبرّ الأمان.#راس_السنه_2024 #رأس_السنة pic.twitter.com/BJgjBn9rjD — Neemat Frem (@neematfrem) December 31, 2023