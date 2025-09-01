افرام: لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة

كتب النائب نعمة افرام على منصة “اكس”:

“في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء.

اليوم، السلاح المتفلّت، والانهيار المالي، والشلل في آليات اتخاذ القرار… كلّها مؤشرات على دولة تفقد مبرّر وجودها.

ما نواجهه ليس جدلًا داخليًا، بل ملف “كيان فاشل” يُبنى منذ خمس سنوات في الخارج.

السلاح غير الشرعي لم يعد قضية داخلية فحسب، بل أصبح امتحانًا لمصداقية الدولة.

لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون والمؤسسات الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الكيان”.