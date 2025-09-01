الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

افرام: لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة

منذ ساعة واحدة
النائب نعمة افرام

النائب نعمة افرام

A A A
طباعة المقال

كتب النائب نعمة افرام على منصة “اكس”:

“في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء.
اليوم، السلاح المتفلّت، والانهيار المالي، والشلل في آليات اتخاذ القرار… كلّها مؤشرات على دولة تفقد مبرّر وجودها.
ما نواجهه ليس جدلًا داخليًا، بل ملف “كيان فاشل” يُبنى منذ خمس سنوات في الخارج.
السلاح غير الشرعي لم يعد قضية داخلية فحسب، بل أصبح امتحانًا لمصداقية الدولة.
لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون والمؤسسات الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الكيان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوسيط الفرنسي جان ايف لودريان
    لودريان في بيروت قريباً
    لقاء سيدة الجبل
    لقاء سيدة الجبل: على برّي لجم حملات التخوين
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: الإخوة الشيعة في لبنان يتمسكون في غالبيتهم بمشروع قيام دولة المؤسسات وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني

    الأكثر قراءة

    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية