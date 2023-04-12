افرام: لبنان سريع التعافي شرط الإتيان برئيس يحدث صدمة إيجابية عبر مخاطبة ٣ قطاعات

زار رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة إفرام، رئيس الرابطة المارونيّة السفير خليل كرم، بحضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذيّ ولجان الرابطة.

وأفاد بيان لـ”مشروع وطن الإنسان” بأن “الحوار كان في الملف الرئاسي، مع مقاربة لخطر النزوح السوري الذي أصبح أشبه بسلاح الدمار الشامل وسبل المعالجة، إضافة إلى أهمية الصناعة اللبنانية كركن أساسي في خلاص لبنان، وغيرها من قضايا الساعة”.

واعتبر افرام أن “الرابطة المارونية هي ترجمة للرؤية المارونية للبنان الواحد على قاعدة الخير للجميع، حفاظاً على رسالة هذا البلد”.

وأكد أن “لبنان سريع التعافي شرط الإتيان برئيس يحدث صدمة إيجابية عبر مخاطبة ٣ قطاعات: الطاقات الشبابية لعدم الهجرة، الانتشار لإقناعه بأن لبنان لا يزال قابلاً للحياة، ورأس المال الخارجيّ لاستقطابه في الاستثمارات”.

وشدّد على “ضرورة الالتقاء حول المساحات المشتركة”، لافتاً إلى أن “مشروع بناء الدولة يتطلب إيجاد الإطار الجامع بين المكونات الأربعة”، مشيراً الى أن “الصناعة اللبنانية يمكن أن تكون الحلّ لاستقرار الاقتصاد اللبناني وديمومته، إذ انه القطاع الأكثر مقاومة للصدمات”.

من جهته، تحدث كرم عن دور “الرابطة في الملف الرئاسي داخليا وخارجيا وما تقوم به من مساع للإسراع في انتخاب رئيس، بعد أن أضعنا الفرصة الذهبية عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، والموضوع يفرض معالجة احترافية”.

وتمنى “أن تصب التسويات الجديدة في المنطقة في مصلحة بلدنا”.