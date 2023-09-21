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افرام: لبنان مساحة تلاقٍ وحوار لا رسائل بالرصاص

منذ 8 دقائق
نعمة افرام

نعمة افرام

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اعتبر النائب نعمة افرام على منصة “إكس”، أنّه “مستغرب ومرفوض إطلاق النار على السفارة الأميركية البارحة في الليل”.

وأضاف قائلًا: “هذه رسالة ولكن ماذا تعني؟ ولماذا اليوم؟ مهما كان المقصود، لبنان والمنطقة على مفترق طرق”.

وتابع: “الإرادات الصالحة والوطنية تريد أن تخرج لبنان من ساحة الصراع ليكون مساحة تلاق وحوار لا رسائل بالرصاص”.

يأتي ذلك بعد أن قال المتحدث باسم السفارة الأميركية جيك نيلسون في لبنان، إنّ أعيرة نارية أطلقت على السفارة (الأربعاء 20-9-2023)، من دون وقوع إصابات.

وتقع السفارة الأميركية التي تحظى بحراسة مشددة شمال بيروت في بلدة عوكر، ويعد وقوع حوادث أمنية حولها أمرًا نادرًا.

وجرى نقل السفارة من بيروت إلى هذا الموقع بعد هجوم انتحاري وقع في 1983 وأدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا.

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