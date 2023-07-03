افرام: لترسيم المشاع بين الضِيع تفاديًا لانفجار كبير

غرّد النائب نعمة افرام عبر “تويتر”، قائلًا: “كلّ صلاتي لأرواح شهداء القرنة السوداء هيثم ومالك طوق. نصلّي لآل طوق الكرام ولكل شخص يشعر في هذه اللحظة بهذه الفاجعة التي تشكّل نقطة سوداء في تاريخ العلاقة بين أبناء جبل الأرز الشامخ”.

افرام أضاف: “نتمنى أن تضع الأيام القادمة بأسرع وقت، حدود اللاعودة إلى تهديد السلم الأهلي، فتكون أرواح الشباب شهادة في سبيل إزالة النزاع ونحو ترسيم المشاع بين الضيع تفاديًا لانفجار كبير”.

كل صلاتي لأرواح شهداء القرنة السوداء هيثم ومالك طوق. نصلّي لآل طوق الكرام ولكل شخص يشعر في هذه اللحظة بهذه الفاجعة التي تشكّل نقطة سوداء في تاريخ العلاقة بين أبناء جبل الأرز الشامخ.

نتمنى أن تضع الأيام القادمة بأسرع وقت، حدود اللاعودة الى تهديد السلم الأهلي فتكون أرواح الشباب… — Neemat Frem (@neematfrem) July 3, 2023