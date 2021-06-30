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افرام للبابا فرنسيس: سنصلّي كلنا معكم غداً ‏

30 - يونيو - 2021
نعمة افرام

نعمت افرام

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نشر النائب المستقيل نعمة افرام تغريدة البابا فرنسيس حول اللقاء غداً من ‏أجل لبنان، قائلاً: “نعم قداسة البابا فرنسيس. سنصلّي كلنا معكم غداً ‏مسيحيين ومسلمين مع غبطة أبينا البطريرك الراعي وكل بطاركة الشرق ‏لخلاص لبنان وتجنيبه المسار المهلك وضياع هويته: لبنان السلام ‏والأمل”.‏

وفي هذا المجال، وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة ‏بطرس الراعي ووفد بطاركة الشرق الكاثوليك والارثوذكس اليوم ‏الأربعاء الى روما، للمشاركة غدا في لقاء الصلاة والتأمل من اجل لبنان ‏الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس.‏

وكان في استقبال البطريرك الراعي والوفد في المطار سفير لبنان لدى ‏الفاتيكان فريد الياس الخازن واركان السفارة، سفير ارمينيا في روما، ‏الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية في الاباتي نعمة الله الهاشم ‏ووكلاء الرهبانيات المارونية في روما.‏

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