افرام: للضغط نحو انتخاب رئيس.. قبل فوات الأوان!

أشار رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، إلى أنّه “بعد عودتي من السفر، زرت زميليّ النائبين نجاة عون وملحم خلف لأحيّي صمودهما وتضحيتهما لأكثر من شهر في مجلس النواب، تعبيرًا عنّا جميعًا”.

افرام أضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “وعلى شفير الانهيار التام، أضمّ صوتي لهما للضغط نحو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان”.

بعد عودتي من السفر، زرت زميليّ النائبين نجاة عون وملحم خلف لأحيّي صمودهما وتضحيتهما لأكثر من شهر في مجلس النواب، تعبيراً عنّا جميعاً. وعلى شفير الانهيار التام، أضمّ صوتي لهما للضغط نحو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان.@MelhemKhalaf@najat_saliba pic.twitter.com/Gv437xCHuD — Neemat Frem (@neematfrem) February 14, 2023