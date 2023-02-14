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افرام: للضغط نحو انتخاب رئيس.. قبل فوات الأوان!

منذ 11 دقيقة
نعمة افرام ونجاة عون وملحم خلف

نعمة افرام ونجاة عون وملحم خلف

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أشار رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، إلى أنّه “بعد عودتي من السفر، زرت زميليّ النائبين نجاة عون وملحم خلف لأحيّي صمودهما وتضحيتهما لأكثر من شهر في مجلس النواب، تعبيرًا عنّا جميعًا”.

افرام أضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “وعلى شفير الانهيار التام، أضمّ صوتي لهما للضغط نحو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان”.

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