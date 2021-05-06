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افرام للودريان: شكراً

6 - مايو - 2021
النائب نعمة افرام

النائب نعمة افرام

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غرد النائب المستقبل نعمة افرام عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “سيد لودريان، أشكرك على حرصك على الحفاظ على القطاع التعليمي والقطاع الطبي في لبنان. هذه هي الركائز التي بني عليها لبنان منذ 500 عام. انهيار هذه القطاعات يعني اختفاء لبنان الذي نعرفه بلا رجعة”.

وأضاف: “سيؤدي انهيار قطاع التعليم والطب في لبنان إلى نزوح جماعي رهيب من معظم أنحاء لبنان، ولن يكون النموذج اللبناني للحكم المتنوع موجودًا، وذلك ببساطة لأنه لن يكون هناك المزيد من التنوع في لبنان”.

وتابع: “سيؤدي انهيار قطاع التعليمي والطبي في لبنان إلى نزوح جماعي رهيب من معظم أنحاء لبنان، ولن يكون النموذج اللبناني للحكم المتنوع موجودًا، وذلك ببساطة لأنه لن يكون هناك المزيد من التنوع في لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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