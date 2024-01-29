افرام: "ما يحصل معيب جدًا"!

اعتبر رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على منصة “إكس”، أنّه “معيبة ومدانة بشدة الحملة الشعواء بحقّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على وسائل التواصل”.

افرام أضاف: “من تخدمون حقيقة وواقعًا؟ أهو السلم الأهلي والعيش الواحد؟ غبطة البطريرك ينقل صرخة ‏حقيقية صريحة من عائلة من الجنوب اللبناني”.

تابع: “ما هكذا يكون التخاطب مع مرجعية وطنية حملت وجع الشعب، ووقفت إلى جانب المؤسسات الشرعية وناهضت الحرب وجاهرت بثقافة الحياة. ما يحصل معيب جدًا”.

معيبة ومدانة بشدّة الحملة الشعواء بحقّ البطريرك الراعي على وسائل التواصل. سؤالي: من تخدمون حقيقة وواقعاً، أهو السلم الأهلي والعيش الواحد؟

غبطة البطريرك ينقل صرخة حقيقية صريحة من عائلة من الجنوب اللبناني. ما هكذا يكون التخاطب مع مرجعيّة وطنيّة حملت وجع الشعب ووقفت إلى جانب… — Neemat Frem (@neematfrem) January 29, 2024