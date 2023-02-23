افرام نعى نهاد نوفل: شخصيّة وطنيّة بقالب إنمائيّ نادر

نعى النائب نعمة افرام الرئيس السابق لبلدية زوق مكايل واتحاد بلديات كسروان الفتوح المحامي نهاد نوفل.

افرام قال: “بألم كبير أنعي صديق العائلة ورفيق دربها، صاحب الشعار الذي رافقه طوال مسيرته: نعم للإنماء ولا للسياسة، الرئيس نهاد نوفل. الكبير الوفيّ، المتجذّر في حماية التراث، المؤتمن على الإنماء البلديّ ورجله الفريد في لبنان، فاتح المنابر الثقافيّة والمساحات الخضراء والصروح الرياضيّة والإنسانيّة ببعد حضاريّ وتمايز إبداعيّ خلاق، القانونيّ الرفيع وحارس الحقوق والمشرّع الخبير في عمل السلطات المحلّية”.

وأضاف: “برحيله، تخسر كسروان قامة مجليّة في تاريخها الحديث، ويخسر لبنان شخصيّة وطنيّة بقالب إنمائيّ نادر، وتخسر عائلتنا وأنا شخصيّاً أخاً ورفيقاً، كان شاهداً على حقبة، حلم بها مع والدي وأصدقائهم بوطن نموذجيّ يليق بإنسانه وبمستقبل الأجيال، وعملوا من أجله ونذروا حياتهم له بكلّ إخلاص وإقدام”.