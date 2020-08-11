افرام يشرح عن المواد التي سحبت من معمل الذوق: لا داعي للخوف

نعمة افرام
نعمة افرام

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نشر النائب المستقيل نعمة افرام وثيقة عن المواد التي سحبت من معمل الذوق.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “هذه هي المواد التي سحبت من معمل الذوق وتستعمل تقنياً لتذويب الطبقة الكلسية في المراجل الحرارية البخارية وهذا أمر طبيعي جداً وهي في عهدة الجيش الآن فلا داعي للخوف… يجب أن لا تتلف بطريقة مضرّة للبيئة ومن الأفضل أن يعاد استعمالها في المعمل تدريجاً عند الحاجة”.

وارفق افرام تغريدته بوثيقة توضح ما سبق ذكره.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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