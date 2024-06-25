اقتراحات قانونية لتمديد سن تسريح الضباط ورفع سن التقاعد للموظفين

في خطوة تهدف إلى تعديل الأنظمة الحالية وتحسين أوضاع العاملين في القطاعين العسكري والمدني، قدم عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي”، النائب بلال عبد الله، اقتراحي قانونين إلى المجلس النيابي.

تسعى هذه الاقتراحات إلى تمديد سن تسريح الضباط ورفع سن التقاعد للموظفين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن الاقتراح الأول تعديل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر في 16 سبتمبر 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادة 88 من القانون رقم 17 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي). يهدف هذا الاقتراح إلى تمديد سن تسريح الضباط، مما يتيح لهم فترة خدمة أطول ويساهم في الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم لفترة أطول.

أما الاقتراح الثاني، فيهدف إلى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1959 (نظام الموظفين). يسعى هذا التعديل إلى رفع سن التقاعد للموظفين، مما يسمح لهم بالعمل لفترة أطول قبل التقاعد، وبالتالي تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.