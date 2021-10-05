اقتراح نيابي لخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً

قدم النواب بلال عبدالله، رولا الطبش، قاسم هاشم، اكرم شهيب، سامي فتفت، جهاد الصمد، اسامة سعد، هادي ابو الحسن، وفيصل الصايغ اقتراح قانون الى مجلس النواب لتعديل المادة 21 من الدستور، أي خفض سن الاقتراع الى 18 عاما.

نص الاقتراح:

“المادة الاولى: تعدل المادة 21 من الدستور اللبناني لتصبح على الشكل التالي:

المادة 21: اهلية الانتخاب

لكل وطني لبناني بلغ من العمر 18 عاما كاملا الحق في ان يكون ناخبا على ان تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الاسباب الموجبة

وجاء في السباب الموجبة: “لما كان الدستور اللبناني، قد قرر ان سن الاقتراع هو 21 عاما مكتملا منذ عام 1921 اي منذ مئة عام.

ولما كانت الحياة السياسية في لبنان قد خضعت للعديد من التطورات كما الاوضاع الاجتماعية، ناهيك بالتطور الذي لحق بالمجتمع لجهة التطور الفكري والوعي الذي اصبح يتمتع به عنصر الشباب.

ولما كان عمل مجلس النواب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، مما يعني ان المهمة الاولى تعنى بالمستقبل، وهو هم الشباب، والمهمة الثانية للمجلس ايضا تعني مستقبلهم لا سيما الاقتصادي.؟

ولما كان سن الالتزام في لبنان هو 18 عاما، بحيث انه عند بلوغ المواطن هذه السن في امكانه ان يرتب على نفسه اي التزام من اي نوع كان، كما انه يرتب على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه.

ولما كان هذا التعديل مطلبا مزمنا ومحقا لجيل الشباب، وقد برز بشكل واضح جدا في الآونة الاخيرة.

للاسباب المذكورة، ولادخال الطمأنينة الى الشباب عبر اشراكهم في القرار لجهة مستقبلهم في لبنان، اتينا باقتراحنا تعديل المادة 21 من الدستور، املين من المجلس الكريم مناقشته واحالته على مجلس الوزراء سندا الى المادة 77 من الدستور”.