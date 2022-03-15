مولوي يعلن عدد المرشحين بعد اقفال باب الترشيح: جاهزون!

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عن اقفال باب الترشيح حيث بلغ عدد المرشحين للإنتخابات النيابية 1043 مرشحاً ونسبة المرشحات 15% من إجمالي المرشحين.

وتخطى عدد المرشحين لهذا العام انتخابات عام 2018 حيث كان العدد 976 مرشّحاً.

وقال مولوي: جاهزون لإجراء الإنتخابات وتلبية طوق المواطنين للحرية والديمقراطية والوصول إلى صناديق الإقتراع لإيصال أصواتهم من أجل وطن حقيقي يُراعي كلّ الأمور التي يُفترض أن تكون في دولة سليمة، وكلّ محاولات تأجيل الإنتخابات أو عدم إجرائها باءَت بالفشل ونحن ملتزمون بالقانون والدستور والجميع يعمل من دون تحيّز وبشفافية.

وأضاف: أدعو المجتمع المحلي والدولي إلى مواكبتنا بمراقبة العمليّة الإنتخابية للتأكد من الشفافية والحياد الكامل والعمل بكلّ مصداقيّة وكلّ مهنيّة ولا توجد معوقات لوجستيّة ونعمل من أجل تأمين كلّ شيء، ونعدكم أنه في الفترة الفاصلة من الليلة وحتى 25 أيار وانتخابات المغتربين سنكون جاهزين لكلّ تفصيل من أجل إنجاز الإستحقاق بنجاح وديمقراطية وسلاسة بشكلٍ “يُبيّض” وجه لبنان في الداخل وأمام المجتمع الدولي.

كما توجه الى المنتشرين قائلا: توجّهوا إلى صناديق الإقتراع في البعثات في الخارج بكلّ حرية وديمقراطية من دون أيّ خوف وتأكّدوا من أنّ “صوتكم بيوصل”.