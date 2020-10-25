استمع لاذاعتنا

اقفال سراي جونيه لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوباء كورونا

منذ ساعة واحدة
سراي جونيه

سراي جونيه

A A A
طباعة المقال

أعلن محافظ جبل لبنان انه بناء على القرار رقم 351/2020 تاريخ 21/10/2020 المتعلق باقفال بعض الدوائر في سراي جونيه يومي الخميس والجمعة في 22 و23/10/2020 بعد تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا في عدد منها، ومنعا لانتشار الوباء في الطوابق الاخرى التي تم ابقاء عمل الموظفين فيها، وبهدف تمكين فرق وزارة الصحة العامة من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من جميع الموظفين المدنيين والعسكريين والمخالطين، وبناء على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، وإستكمالا للتدابير والاجراءات المحددة في القرار رقم 351/2020 تاريخ 21/10/2020 وبهدف تمكين فرق وزارة الصحة العامة من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة من جميع الموظفين المدنيين والعسكريين والمخالطين،

يقفل سراي جونيه أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء في 26-27 و28/10/2020 على أن يتخذ القرار بإعادة الوضع الى طبيعته استنادا الى نتائج الفحوصات.

وتكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قائمقامية كسروان تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.

    المزيد من أخبار لبنان

    محمد جواد خليفة
    محمد جواد خليفة: إذا كنا نراهن في الصحة سياسيًا فنحن مخطئون
    بلدية رحبة
    بلدية رحبة أعلنت إجراءات الإقفال بعد تصنيف البلدة كمنطقة حمراء
    الدكتور جوزيف الحلو
    مدير العناية بوزارة الصحة يحذر: إن لم نغلق البلد أسبوعين سنكون بوضع كارثي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا
    إذا كنت تعاني من هذا المرض فأنت أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا
    تعيش الخنفساء الشيطانية تحت لحاء الأشجار أو تحت الصخور
    بالفيديو: قوته خارقة ولقّب بالشيطان … معلومات صادمة عن هذا المخلوق
    روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار
    بالفيديو: يوتيوبر روسي يحرق سيارة مرسيدس بقيمة 170 ألف دولار