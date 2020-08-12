اقفال محطة لمعالجة وتكرير وتوزيع المياه في صيدا وضبط 156 دزينة معجنات فاسدة

صيدا
صيدا

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اقفلت عناصر من مديرية امن الدولة محطة لمعالجة وتكرير وتوزيع مياه الشرب بالشمع الاحمر في صيدا لصاحبها( ط.ع )بناء على اشارة القاضية ديالا ونسا، وذلك على اثر قيام مراقبي وزارة الصحة بالكشف على المحطة، حيث تبين ان شروط التعبئة والتخزين والتغليف غير مطابقة للمواصفات الصحية.

كما تم ضبط نحو 156 دزينة معجنات في البراد داخل المكان تبين انها فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ نحو خمسة اشهر حيث تم اتلافها من قبل مراقب الصحة شوقي رحال وبمؤزارة عناصر من امن الدولة هذا وتم اخذ عينات من المياه لفحصها في مستشفى صيدا الحكومي.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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