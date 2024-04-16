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اكتشاف جثة امرأة مقطعة ومدفونة في قطعة أرض شرق صيدا

منذ 45 دقيقة
جثة امرأة

جثة امرأة

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في حادث مروع، تم اكتشاف جثة امرأة تبلغ من العمر أربعين عامًا مقطعة إلى أشلاء ومدفونة في قطعة أرض في بلدة المية ومية شرق صيدا.

وفي التفاصيل، قام المدعو ج.ج بفحص أرضه عندما اكتشف أحد العاملين أشلاء بشرية وثياب، وعلى الفور قام بإبلاغ القوى الأمنية.

وفور تلقي البلاغ، حضرت القوى الأمنية إلى الموقع وبدأت التحقيقات للكشف عن ملابسات هذا الحادث الرهيب، حيث تم اعتقال المدعو ج.ج كمشتبه به في الحادثة.

فيما لم تكشف التقارير الأولية عن الأسباب وراء هذا الجريمة المروعة أو هوية الضحية.

يبقى هذا الحادث صادمًا للمجتمع المحلي، وتعكس أهمية العمل الجاد من قبل القوى الأمنية للكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، حيث ننتظر مزيدا من التفاصيل حول هذا الحادث المأساوي ونأمل أن يتم الكشف عن الجناة وتطبيق العقوبات المناسبة بما يضمن سلامة وأمان المجتمع.

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