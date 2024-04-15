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اكتشاف جريمة جديدة بتلاعب في تواريخ مكملات غذائية أساسية للأطفال

منذ 53 دقيقة
صيدلية

صيدلية (صورة تعبيرية)

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في ضوء التطورات الأخيرة، تم الكشف عن جريمة جديدة تهدد صحة الأطفال، حيث تم اكتشاف تلاعب في تواريخ مكملات غذائية أساسية تستخدم لنمو الرضع.

وفقاً للنقيب جو سلّوم، قامت نقابة الصيادلة بالتحرك الفوري للتحقيق في هذا الأمر، حيث أصدرت تعميمات لجميع صيادلة الصيدليات بوقف صرف هذه المكملات الغذائية المشكوك فيها حتى صدور قرار رسمي من وزارة الصحة.

وأكد سلّوم أهمية التدخل القانوني الفوري لمعاقبة المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة التي تهدد حياة الأطفال.

وأشار سلّوم إلى أن هذا التلاعب يشمل أنواعا أساسية من المكملات الغذائية التي تعتبر ضرورية لنمو وتطوير الرضع.

وعبرت النقابة عن استيائها الشديد من هذه الجريمة، مشددة على أنه يجب إطلاق الوكالة الوطنية للدواء بسرعة للتحقق من جودة وصلاحية الأدوية والمكملات الغذائية المتداولة في الأسواق، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في عمليات التلاعب والتزوير.

في النهاية، يجب على الجهات المعنية العمل بحزم وفعالية لحماية صحة الأطفال والمواطنين من تجاوزات تجارية خطيرة تضر بالمجتمع.

نحن بحاجة ماسة إلى إنشاء هيئات وطنية مستقلة مثل الوكالة الوطنية للدواء لمراقبة الأدوية والمكملات الغذائية والحيلولة دون تداول المنتجات غير الآمنة في الأسواق.

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