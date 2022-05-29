اكرم عازوري لصوت الناس: لا يمكن البدء من خطة تقول ان 70% من الودائع طارت

انتقد المحامي أكرم عازوري خطة التعافي الحكومي، قائلا: “لا يمكن البدء من خطة تقول ان 70 بالمئة من الودائع طارت”.

وتابع في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الدولة عليها ديون والدولة لا يمكن ان تضع يدها على ملكية الناس وتخالف الدستور الذي يحترم الملكية الفردية “.

واضاف منتقدا خطة التعافي: “الحديث عن شطب دين الدولة وان 70 بالمئة من قيمة الودائع لن تردّ فذلك كلام لا يمكن ان يساهم باعادة الثقة… يجب الالتزام بردّ الودائع كاملة فالمصارف ملك المودعين لا المساهمين التي تشكّل اموالهم بحد اكبر 10% من اموال البنوك”.

وردا على سؤال، قال: “لا يمكن اعتبار المصرف الذي اودع امواله للسلطة الخاضع لها اي المركزي انه اخطأ اذ ان لا مكان اكثر امانا من المركزي “.

وتابع:” ايقاف الحريق قبل البحث في المسؤوليات.. ونقطة البداية ضمان ردّ الودائع كاملة وان لم يحصل ذلك فذلك يقضي على قيامة القطاع المصرفي وعلى قيامة لبنان”.

واشار الى ان “موضوع الصندوق السيادي يحتاج الى بحث وتوافق خارج المحاصصة والمحسوبيات “.

وشدد على انه “لا يمكن البدء من خطة تقول ان 70 بالمئة من الودائع طارت”.

وردا على سؤال، قال عازوري: “الدعاوى على المصارف مزعجة جدا واي حكم يتجاوز تعاميم السوق النقدية هو اعطاء مال لمودع على حساب باقي المودعين”.

ورأى ان “الاستمرار بايجاد حلول فردية دون حلّ تشريعي متكامل مضرّ بمصالح المودعين “.