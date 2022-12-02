الجمعة 8 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 2 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأبحاث الزراعيّة: نتحدّث عن التلوّث منذ 22 عاماً!

منذ 32 دقيقة
مصلحة الأبحاث الزراعية

مصلحة الأبحاث الزراعية

A A A
طباعة المقال

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، في بيان، أنها “منذ 22 عاماً وهي تتحدث عن تلوّث المياه الجوفية، السطحية، الآبار الارتوازية، مياه البحر، مياه الشرب واستعمال الآبار الارتوازية لضخ المجارير فيها، مياه الصهاريج والانهر. وأصدرت تقارير عدة أرسلتها الى جميع المعنيين. كما راسلت البلديات للافادة عن آبار تستعمل لضخ المجارير فكانت الأجوبة: لا يوجد. كما طلبت فحص مياه الصهاريج والمعبأة غير المرخصة من دون جدوى. كما طالبت مرات عدة بإعلان حال طوارئ مائية وبيئية. الا أن معارضي هذه المعلومات العلمية رفعوا الصوت وأكدوا أن التقارير غير صحيحة وذلك لعدم تحمل المسؤولية. اضافة الى تحدث المصلحة عن استعمال مياه المجارير في الري”.

وتابعت المصلحة في بيانها: “اليوم ومع موجة الكوليرا، نسمع من عدة جهات حديث عن تلوث المياه كما أن رؤساء بلديات أكدوا استعمال الآبار لضخ المجارير. التقارير الصادرة عن المصلحة أفادت أن نسبة التلوث هي 90 في المئة من العيّنات، وتلوث بالمجارير وبالمعادن الثقيلة”.

وختم البيان: “لو تم اتخاذ بعض الاجراءات منذ 22 عاماً، ربما ما كنا وصلنا الى ما نحن عليه. ستعلن المصلحة تقرير 2022 في بداية 2023”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أمين سلام
    سلام: 70% من السلع الغذائية لن تتأثر ‏أسعارها برفع الدولار الجمركي‏
    وزير الصحة فراس الأبيض
    الأبيض: التلقيح ضد الكوليرا ضروري!‏
    شعار شركة تاتش
    "تاتش" تستنكر المغالطات: نفضّل استهلاك كل وسائل التفاوض البنّاءة لحل المسائل العالقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الياباني كاورو ميتوما يمرر الكرة لآو تاناكا ليسجل الهدف الثاني لليابان
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. كيف منحت التقنية منتخب الساموراي بطاقة التأهل لدور الـ16
    وفاة والد المودع وليد الحجار
    بعد توقيف ابنه... وفاة والد المودع وليد الحجار
    الدولار
    الدولار يشقّ طريقه نحو الـ50 ألفاً