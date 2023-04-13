الأبيض: أدوية الأمراض المُستعصية مُتوافرة ويشملها نظام التتبع

أعلن وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض أن “أدوية الأمراض المستعصية أصبحت متوافرة ويشملها نظام التتبع”.

ولفت الأبيض في حديث الى إذاعة “لبنان الحر”، الى أن “هناك نحو ١٥٠ دواءً يتم تأمينها مئة في المئة، ولكن هناك بعض الأدوية تتأخّر بالوصول”.

أما بالنسبة للشكاوى المقدّمة من المواطنين عن تأخّر دخولهم الى نظام التتبع، فأكد أن “وزارة الصحّة تتواصل معهم وتقدّم الحلول المناسبة والتي تتمثل إما بتغيير الطبيب أو بإدخالهم مباشرة الى البرنامج، علماً أنه من واجب الطبيب أن يدخلهم إلى نظام التتبع ليصلهم الدواء كل شهر”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الأدوية متوفرة في لبنان، قال: “المشكلة لم تُحل نهائياً، لكن لا شك أن نظام التتبع حلّ جزءا كبيرا من المشكلة، فمن أصل ٥٠٠ دواء أصبح لدينا ١٥٠ ضمن نظام التتبع، لكنني اعتبر أن المشكلة تُحل نهائياً عندما يحصل كل مريض على دوائه”.