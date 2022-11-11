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الأبيض أعلن قبول الهبة المقدمة من شركة بيار فابر الفرنسية لعلاج مرضى السرطان

منذ 5 دقائق
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال ​فراس الأبيض​” قبول الهبة المقدمة من شركة بيار فابر الفرنسية لعلاج مرضى السرطان، والتي تتضمن 6,830 كبسولة من دواء ال Navelbine المستخدم في علاج ​سرطان الثدي​ والرئة”.

وأعرب في تصريح، عن شكره لجميع “القيّمين في شركة بيار فابر على هذه المبادرة الانسانية التي ستساهم،من دون ادنى شك، في تأمين العلاج لعدد كبير من مرضى سرطان الثدي وسرطان الرئة”، مبيناً “إننا في ​وزارة الصحة العامة​، وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، نعمل جاهدين ومع جميع الشركاء في الحقل الصحي لتوفير الدواء لكل مريض، وخصوصاً مرضى السرطان”.

من جهته، أوضح المدير العام لشركة بيار فابر للشرق الاوسط نعيم حنا أن “مرضى السرطان هم من صلب اهتمامات مجموعة بيار فابر الفرنسية، والتي تعمل منذ اكثر من 60 عاماً على تقديم خيارات علاجية فعّالة لمرضى سرطان الثدي والرئة”.

إشارة الى أن هبة الدواء المقدّمة ستصل قريباً الى لبنان، وستوزع بكميات محددة على كل من وزارة الصحة العامة، و​تعاونية موظفي الدولة​، والمؤسسات العسكرية لاسيما الجيش، و​قوى الامن الداخلي​، والأمن العام، ومستشفى اوتيل ديو الجامعي، وستكون متوفّرة مجاناً لمرضى السرطان.

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