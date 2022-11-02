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الأبيض: استراتيجية وزارة الصحة تركّز على الطب الوقائي

منذ 5 دقائق
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “فراس الأبيض” إلى “أن استراتيجية الوزارة هي التوجه نحو الطب الوقائي، وتفعيل وتمكين مراكز الرعاية الصحية الاولية، بحيث يقبل المواطن على هذه المراكز لأن لديه ثقة في جودة الخدمات المقدمة فيها وليس لأنها أقل كلفة فقط”.

كلام الابيض جاء خلال زيارة تفقدية لمركز قره كوزيان للرعاية الصحية الاولية، يرافقه وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط “جان كريستوف كاريه”، ضم الخبير الاقتصادي في شؤون الصحة في مكتب لبنان “رونالد جوميز سواريز” واختصاصية الشؤون الصحية “فرح اصفهاني”.

وتهدف الزيارة إلى تعريف كاريه على الخدمات الصحية المقدمة في المركز الذي يعتبر أحد النماذج الناجحة لمراكز الرعاية الصحية الاولية في لبنان.

وخلال الجولة على أقسام المركز، والتي تشمل طب العائلة وطب الاطفال وطب العيون وقسم الأشعة والفحوص التشخيصية والجراحة العيادية والصحة النفسية والخدمات الاجتماعية، أعرب كاريه عن إعجابه بسير العمل في المركز وتنوع الخدمات المقدمة فيه ونوعيتها.

وتناول البحث سبل التعاون لمساعدة مراكز الرعاية في كافة المناطق اللبنانية، وبطريقة مستدامة، لمواجهة النقص الحاصل في الموارد البشرية والمادية.

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