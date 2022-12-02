الأبيض: التلقيح ضد الكوليرا ضروري!‏

التقى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في مبنى الوزارة، المديرة الاقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضر، على رأس وفد من اليونيسف ضم ممثلها في لبنان ادوارد بيجبيدر.
وتناول البحث تطوّرات وباء الكوليرا في لبنان. ونوّهت خضر بالاستجابة السريعة التي قامت بها وزارة الصحّة لاحتواء التفشي وتأمين اللقاح ونشره في غضون فترة زمنية قياسية، كما وضعت الأبيض في أجواء الزيارات الميدانية التي قامت بها إلى المناطق حيث الانتشار الأوسع للكوليرا، ومنها ببنين.
من جهته، أثنى الأبيض على “الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية ومن بينها اليونيسف لتأمين لقاح الكوليرا”، مشدّداً على ”أن التلقيح ضد الكوليرا ضروري للحد من انتشار الوباء، حيث تشمل الخطة الوطنية تلقيح جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء، ولكن الى جانب ذلك علينا علاج المسببات الرئيسية للتفشي، وتأمين مياه نظيفة غير ملوثة ومعالجة الصرف الصحّي”.
الأبيض لفت إلى أن “الاستجابة التي نعتمدها لمواجهة الكوليرا في هذه المرحلة تتضمن، الى جانب التلقيح، تكثيف الترصد الوبائي وتأمين مستوى عالٍ من الجهوزية للتدخل في الحالات الطارئة من تفشي الكوليرا”.
كما نوقشت مشاريع التعاون المشتركة، ومنها البرنامج الوطني للتحصين وكيفية زيادة نسب الأطفال الملقحين، وذلك وفقاً للروزنامة الوطنية للتلقيح الروتيني، وبرامج التغذية المبكرة خلال فترة الحمل وفي مرحلة الطفولة المبكرة.