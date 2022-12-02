الأبيض: التلقيح ضد الكوليرا ضروري!‏

التقى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس ‏الأبيض، في مبنى الوزارة، المديرة الاقليمية لليونيسف في ‏الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضر، على رأس وفد من ‏اليونيسف ضم ممثلها في لبنان ادوارد بيجبيدر. ‏

وتناول البحث تطوّرات وباء الكوليرا في لبنان. ونوّهت ‏خضر بالاستجابة السريعة التي قامت بها وزارة الصحّة ‏لاحتواء التفشي وتأمين اللقاح ونشره في غضون فترة زمنية ‏قياسية، كما وضعت الأبيض في أجواء الزيارات الميدانية ‏التي قامت بها إلى المناطق حيث الانتشار الأوسع للكوليرا، ‏ومنها ببنين.‏

من جهته، أثنى الأبيض على “الجهود التي تقوم بها المنظمات ‏الدولية ومن بينها اليونيسف لتأمين لقاح الكوليرا”، مشدّداً على ‏‏”أن التلقيح ضد الكوليرا ضروري للحد من انتشار الوباء، ‏حيث تشمل الخطة الوطنية تلقيح جميع المقيمين على ‏الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء، ولكن الى جانب ذلك ‏علينا علاج المسببات الرئيسية للتفشي، وتأمين مياه نظيفة غير ‏ملوثة ومعالجة الصرف الصحّي”.‏

الأبيض لفت إلى أن “الاستجابة التي نعتمدها لمواجهة الكوليرا ‏في هذه المرحلة تتضمن، الى جانب التلقيح، تكثيف الترصد ‏الوبائي وتأمين مستوى عالٍ من الجهوزية للتدخل في الحالات ‏الطارئة من تفشي الكوليرا”.‏

كما نوقشت مشاريع التعاون المشتركة، ومنها البرنامج ‏الوطني للتحصين وكيفية زيادة نسب الأطفال الملقحين، وذلك ‏وفقاً للروزنامة الوطنية للتلقيح الروتيني، وبرامج التغذية ‏المبكرة خلال فترة الحمل وفي مرحلة الطفولة المبكرة.‏